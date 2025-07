Frattesi al Napoli? Il colpo di scena è improvviso | ora non si torna più indietro

La saga di Davide Frattesi al Napoli si infiamma: un colpo di scena improvviso scuote le ultime ore di mercato, rendendo il trasferimento ormai quasi inevitabile. I tifosi azzurri sognano un nuovo capitolo di successi, ma la strada è ancora tutta da scrivere. Con il DS Manna pronto a fare mosse decisive, il futuro del talento dell’Inter si staglia sempre più vicino al Vesuvio. E ora non si torna indietro.

Davide Frattesi può lasciare l'Inter nelle prossime settimane. Intanto, c'è stato un colpo di scena improvviso proprio sul futuro del giocatore. Sono giorni molto caldi in casa Napoli. Il club azzurro, dopo aver chiuso una stagione da protagonista, si è letteralmente tuffato nel mercato in entrata. La rosa necessita di alcuni cambiamenti importanti, motivo per il quale il DS Manna monitora diversi profili. Tra questi, da tempo, c'è anche il nome di Davide Frattesi che potrebbe lasciare l'Inter nelle prossime settimane.Di seguito le ultimissime sul giocatore. Frattesi, il futuro è in bilico: l'Atletico Madrid spinge per l'acquisto.

Napoli su Frattesi: c’è però tanta concorrenza - Il Napoli è attivamente alla ricerca di nuovi rinforzi per la squadra, con Giovanni Manna, ds del club, che punta a potenziare vari reparti.

