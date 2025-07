Tempio Pausania | procura chiede 9 anni per Ciro Grillo e altri tre imputati L’accusa | violenza sessuale di gruppo

Il caso di Tempio Pausania scuote l’Italia: il procuratore chiede 9 anni di carcere per Ciro Grillo e tre imputati, accusati di violenza sessuale di gruppo contro due giovani. Le richieste pesanti e le accuse gravi aprono un capitolo cruciale sulla tutela dei diritti e sulla lotta alle violenze. La vicenda si svolge nel cuore della giustizia italiana, lasciando tutti con il fiato sospeso in attesa delle decisioni definitive.

Sono pesanti le richieste che il procuratore capo del Tribunale di Tempio Pausania, Gregorio Capasso, ha formulato per Ciro Grillo, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsigilia, accusati di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una studentessa italo norvegese e di una sua amica: nove anni di reclusione per tutti e quattro gli imputati con le attenuanti generiche e con le conseguenze accessorie L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Tempio Pausania: procura chiede 9 anni per Ciro Grillo e altri tre imputati. L’accusa: violenza sessuale di gruppo

