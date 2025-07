Allerta caldo in Italia le città da bollino rosso

L’Italia si prepara a vivere una delle sue ondate di caldo più intense degli ultimi anni, con temperature che sfiorano i 40 gradi e città da bollino rosso. Mentre il sole cocente mette alla prova cittadini e strutture, alcune aree sono già in allerta per possibili temporali improvvisi. Scopriamo quali regioni sono più a rischio e come affrontare al meglio questa ondata di calore senza rischi.

Italia stretta tra caldo e maltempo, ieri due morti. Oggi allerta gialla per maltempo in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. Campobasso si aggiunge oggi alle 17 città da bollino rosso.

