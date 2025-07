Napoli colpisce parenti in strada a colpi di casco sotto gli occhi della Municipale | arrestato

Un drammatico episodio scuote Napoli: un uomo ha colpito i propri parenti con un casco davanti agli occhi della Polizia Municipale in Piazza Trieste e Trento. La scena, che avrebbe potuto degenerare, si è conclusa con l’arresto del responsabile da parte degli agenti dell’Unità Operativa Investigativa ed Emergenze Sociali. Una vicenda che mette in luce le tensioni sociali e la difficile gestione della violenza in città . Ecco cosa è successo realmente.

