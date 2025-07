Osimhen Juve Corriere futuro ancora tutto da decidere | restano in piedi quattro piste agente al lavoro per risolvere l’intrigo

Il futuro di Victor Osimhen resta avvolto nel mistero, con la Juventus pronta a fare la sua mossa. Quattro piste sono ancora sul tavolo, mentre l’agente lavora senza sosta per risolvere questo intrigo di mercato. Il ritorno ufficiale al Napoli sembra solo una formalità, ma l’attenzione si concentra sulle possibilità che il suo destino possa cambiare ancora. La strategia delle big del calcio si fa sempre più intricata, e l’estate promette grandi colpi...

Osimhen Juve (Corriere dello Sport), futuro ancora tutto da decidere: restano in piedi queste quattro piste, agente al lavoro per risolvere l’intrigo. Victor Osimhen è di nuovo, formalmente, un giocatore del Napoli. Dopo la scadenza del prestito annuale al Galatasaray, l’attaccante nigeriano torna a disposizione del club partenopeo, ma solo sulla carta: è ancora in vacanza in Nigeria e non parlerà del suo futuro prima del 10 luglio. Come riportato dal Corriere dello Sport, l’attaccante si è preso una pausa di dieci giorni prima di comunicare eventuali decisioni definitive sul suo futuro. Calciomercato Juve, clausola da 75 milioni e ferie in corso: l’entourage al lavoro, ma il Napoli fa muro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com