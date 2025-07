Caldo torrido nel fine settimana sono in arrivo temporali ma solo al Nord Diciassette città da bollino rosso

Il caldo torrido di questo fine settimana si prepara a dare il meglio, con temperature da record che infiammano le città. Tuttavia, l’arrivo di temporali, seppur limitati al Nord, porta un po’ di sollievo, mentre molte aree italiane sono in allerta bollino rosso. L’anticiclone Pluto regna sovrano, ma Antonio Sanò di iLMeteo.it anticipa una possibile svolta: un crollo del caldo in vista. Resta con noi per scoprire quando arriverà.

Caldo anomalo e maltempo con violenti temporali. Il mese di luglio inizia come è finito giugno: calore alle stelle, locali temporali anche forti, massime e minime su valori record. L’anticiclone Pluto non molla la presa sull’Italia. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, conferma la persistenza dell’anticiclone Pluto sull’Italia anche nei prossimi giorni, purtroppo; ma indica anche una preziosa novità, la data del presunto crollo dell’asfissiante bolla africana. I modelli intravedono, dal 4 luglio in poi, il cedimento dell’alta pressione ad iniziare dalle Alpi e dal Nord Italia; in particolare, sabato 5 luglio le temperature massime potrebbero crollare, sotto i colpi di pesanti grandinate e piogge torrenziali, anche di 10°C al Settentrione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Caldo torrido, nel fine settimana sono in arrivo temporali ma solo al Nord. Diciassette città da “bollino rosso”

Dopo i temporali tornano sole e caldo: le previsioni per il weekend nelle Marche - Dopo una notte segnata da forti temporali, vento e mareggiate, le Marche si preparano a accogliere un weekend di sole e caldo.

Come già anticipato in un precedente post questa settimana avremo ancora un clima caldo, a tratti intenso ma non estremo, tuttavia aumenterà l'instabilità diurna soprattutto al Nord Italia con locali temporali di calore che si formeranno a macchia di leopardo

Clima estremo in Italia, caldo record e violenti temporali al nord - Oggi 1 luglio le città da bollino rosso indicate dal bollettino del ministero della Salute sulle ondate di calore sono 17 sulle 27 considerate. Si legge su tg.la7.it

Caldo, ondata «mai vista» sull'Europa: chiusa la Torre Eiffel e 1350 scuole in Francia - Una persistente ondata di caldo si e abbattuta ieri sul sud dell'Europa, con un'estensione geografica «mai vista» in Francia, dove le temperature continueranno a salire, portando a temperature record ... Segnala msn.com