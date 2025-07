Juventus Tudor presenta la sfida al Real Madrid | Siamo pronti Ce la giochiamo con la nostra strategia

Juventus e Real Madrid si sfidano sotto il sole della Florida, un’occasione che va oltre il semplice calcio estivo. Igor Tudor ha già fatto capire che i bianconeri entreranno in campo con la massima concentrazione e strategia, pronti a dimostrare il loro valore contro uno dei giganti europei. Questa partita rappresenta una vera sfida di cuore e testa, e la Juventus è determinata a scrivere un nuovo capitolo di successo. Una...

La Juventus si prepara ad affrontare il Real Madrid in quella che, per molti, è più di un’amichevole estiva. Il palcoscenico è di quelli importanti – lo sfarzo della Florida, il fascino dell’Hard Rock Stadium – ma l’atmosfera è da vera vigilia. E a trasmettere l’intensità del momento è stato Igor Tudor, che oltre alla classica conferenza stampa, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti presenti, riportate oggi da Tuttosport. Una giornata di riposo per ricaricare le energie. Il tecnico bianconero ha raccontato i giorni che hanno preceduto la gara con i Blancos. « Stiamo bene – ha esordito – sabato il club ha voluto prendersi una pausa per staccare un attimo. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus, Tudor presenta la sfida al Real Madrid: “Siamo pronti. Ce la giochiamo con la nostra strategia”

