ENELtiPREMIA | il programma fedeltà di Enel che ti mette al centro

Enel tiPremia, il programma fedeltà ideato per mettere i clienti al centro, arriva a Roma con entusiasmo e sorprese! Dal 3 giugno 2025, tutti coloro che scelgono Enel come partner energetico per la propria casa potranno usufruire di premi, concorsi e esperienze esclusive grazie a un sistema semplice e accessibile. Scopri come questa iniziativa rivoluzionaria può trasformare il modo di vivere l’energia, premiando ogni tua scelta quotidiana.

Roma, 30 giugno 2025 – ENEL ti PREMIA è l'iniziativa che rende protagonisti tutti coloro che scelgono Enel come partner energetico per la propria casa. A partire dal 3 giugno 2025, infatti, è attivo il nuovo programma fedeltà, pensato per tutti i clienti Enel che hanno contratti per la casa e che offre numerosi vantaggi, concorsi, premi, sorprese ed esperienze esclusive. Con un sistema intuitivo e alla portata di tutti, ENEL t iPREMIA ricompensa la fedeltà dei propri clienti con vantaggi settimanali crescenti, esclusivi e personalizzati. Più nel dettaglio, ogni iscritto viene inserito in uno dei tre livelli previsti - Essential, Excellent ed Exclusive - in base ai contratti attivi, ai prodotti acquistati e agli anni trascorsi insieme ad Enel.

