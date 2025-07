Incidente in A14 oggi | code e disagi tra San Lazzaro e Imola

Un tragico incidente sull’A14 tra San Lazzaro e Imola sta paralizzando il traffico, creando code interminabili e disagi per migliaia di automobilisti in viaggio verso sud. Quattro auto coinvolte, una delle quali si è ribaltata, hanno provocato un caos subito dopo il nodo bolognese. Con circa 8 chilometri di coda e la situazione ancora critica, è fondamentale mantenere la calma e informarsi sugli aggiornamenti. La strada resta un inferno, ma la sicurezza viene prima di tutto.

Bologna, 1 luglio 2025 – Un grave incidente che ha coinvolto quattro auto, di cui una si è ribaltata a seguito dello schianto, sta causando forti disagi sull’A14 subito dopo il nodo bolognese verso sud, direzione Ancona. Lo schianto è avvenuto intorno alle 11 e al momento si passa su tre tre corsie, ma i chilometri di coda sono 8 e in aumento. A causa degli automobilisti che rallentano per vedere cosa è successo, ci sono code anche in direzione Bologna. Sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale della direzione terzo tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incidente in A14 oggi: code e disagi tra San Lazzaro e Imola

In questa notizia si parla di: incidente - code - disagi - lazzaro

Incidente in A4 tra mezzi pesanti e auto: tre feriti e lunghe code - Un grave incidente ha avuto luogo nel pomeriggio di mercoledì sull'A4, coinvolgendo due mezzi pesanti e due automobili.

Incidente in A14 oggi: code e disagi tra San Lazzaro e Imola; Incendio sull'autostrada A14 tra Bologna e Taranto verso Ancona, veicolo in fiamme e code lunghe chilometri; Incidente in A14 : camion di pietre si ribalta, traffico in tilt | FOTO.

Incidente in A14 oggi: code e disagi tra San Lazzaro e Imola - Schianto tra quattro auto (di cui una si è ribaltata) causa chilometri di incolonnamenti in direzione Ancona subito dopo il nodo bolognese: i percorsi consigliati ... Secondo ilrestodelcarlino.it

Incidente A14 Bologna San Lazzaro: morta una ragazza e due feriti. Code e disagi - Il Resto del Carlino - Code e disagi Lo schianto tra due mezzi è avvenuto al km 35 in direzione Ancona. Segnala ilrestodelcarlino.it