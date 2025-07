disservizi nel servizio di raccolta rifiuti a montevarchi scoppia la polemica

La recente escalation di disservizi nel servizio di raccolta rifiuti a Montevarchi ha scatenato una vivace polemica tra cittadini e amministrazione. I gruppi consiliari Avanti Montevarchi – Europa Verde e Impegno Comune hanno deciso di intervenire, presentando un’interpellanza scritta al sindaco Chiassai e all’assessore competente. L’obiettivo è ottenere risposte chiare e soluzioni tempestive, perché i problemi in città non possono più aspettare.

Arezzo, 01 luglio 2025 – I gruppi consiliari Avanti Montevarchi – Europa Verde e Impegno Comune hanno presentato un’interpellanza scritta rivolta al sindaco Chiassai e all’assessore competente per ottenere risposte puntuali in merito ai crescenti disagi riscontrati nel servizio di raccolta rifiuti e pulizia delle strade gestito da SEI Toscana. L’iniziativa arriva dopo numerose segnalazioni da parte dei cittadini e si concentra su un doppio fronte: da un lato l’aumento continuo delle tariffe, dall’altro un servizio giudicato insoddisfacente e inefficace. Secondo quanto esposto dai firmatari Fabio Camiciottoli e Cristina Rossi, le criticitĂ non sono nuove: da anni le opposizioni denunciano problemi di efficienza e gestione, chiedendo un maggior controllo da parte dell’amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Lanazione.it