Comincia il mercato adesso fate la Roma

Comincia il mercato adesso: fate la Roma. È il momento di passare dalle parole ai fatti, con il portafoglio in mano e il taccuino pronto a segnare nomi, cifre e firme. Dopo mesi di sogni e progetti, oggi si scrive la vera storia, quella che porterà la squadra a nuovi traguardi. A guidare questa rivoluzione c’è Frédéric Massara, l’uomo scelto per riportare metodo, strategia e passione nel cuore giallorosso.

Che il mercato abbia inizio. Quello vero, concreto, col borsellino in mano e il taccuino aperto. È il primo luglio e da oggi, senza più vincoli UEFA a trattenerci al cancello, comincia la costruzione della nuova Roma. Non solo nei piani, nei sondaggi, nelle idee: oggi si entra nella fase in cui va fatta davvero, con nomi, cifre, firme. E responsabilità. A guidare tutto questo, c’è Frédéric Massara, uomo scelto per riportare metodo e misura dopo stagioni piene di suggestioni e troppi rimpianti. Non è solo. Al suo fianco ci sono Ricchio e, verosimilmente ancora, Federico Balzaretti, anche se il contratto scaduto ieri attende solo un nuovo inchiostro. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Comincia il mercato, adesso fate la Roma

In questa notizia si parla di: comincia - mercato - roma - adesso

Roma, il mercato comincia a parlare il linguaggio di Gasperini: O’Riley e De Cuyper nel mirino - La nuova Roma sta prendendo forma, con Gasperini che inizia a lasciar tracce nel mercato giallorosso.

Permanenza in Serie B e acquisto di Damiano David dal mercato estivo: la Sampdoria ora fa sul serio #Sampdoria #DamianoDavid Vai su Facebook

Roma, ora gli acquisti: in attacco spunta Mikautadze. Tutti i nomi per Gasperini; Roma, manca l'accordo con l'Al-Hilal per Angelino; Festa della Liberazione, tutti gli eventi in programma il 25 aprile a Roma.

Gasperini comanda il mercato della Roma: tutti i nomi sulla lista di Ghisolfi - Si comincia a intravedere un’idea gasperiniana nella costruzione della nuova Roma, sia in uscita sia nei nomi attenzioni in entrata. Segnala msn.com

Monza, il futuro comincia adesso. Fra l’incubo B e il sogno americano - MSN - Le voci che riguardano Fininvest e la presenza sul mercato delle quote del club non si sono mai placate, ... Secondo msn.com