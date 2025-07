Emergenza incendi a Salerno e nel Basso Cilento | un’estate rovente

L’estate 2024 si presenta come un vero e proprio fuoco di paglia, tra alte temperature e emergenza incendi a Salerno e nel Basso Cilento. Le squadre dei vigili del fuoco sono in prima linea, fronteggiando roghi che minacciano il territorio e la sicurezza dei cittadini. La lotta contro le fiamme diventa sempre più urgente, richiedendo collaborazione e attenzione costante per proteggere il nostro patrimonio naturale. Un impegno che non può essere sottovalutato.

L'estate si preannuncia infuocata, non solo per il caldo. È già scattata l'allerta incendi, come riportato dal quotidiano Il Mattino oggi in edicola. Lo scorso fine settimana ha messo a dura prova le squadre dei vigili del fuoco, impegnate senza sosta nello spegnimento di numerosi roghi nel capoluogo e in diversi comuni della provincia di Salerno. Nella tarda mattinata di ieri, i caschi rossi sono dovuti tornare sul Monte Bonadies, alle spalle del Castello Arechi, dove le fiamme divampate sabato sera hanno ripreso vigore in diversi punti. L'incendio aveva già richiesto l'intervento di numerose squadre, supportate anche da mezzi aerei, da sabato fino all'alba di lunedì.

