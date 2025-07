Sanità Giuliano UGL | A Catanzaro ricatto indegno per accelerare interventi di oculistica Serve uno sforzo comune per combattere liste d’attesa

In un panorama in cui il Ministero della Salute si impegna concretamente a ridurre le liste d’attesa, emergono purtroppo episodi indegni come quello di Catanzaro, dove un sistema corruttivo ha tentato di favorire interventi oculistici a pagamento. È fondamentale unire le forze per contrastare questi comportamenti e garantire un accesso equo e trasparente alle cure, perché la salute dei cittadini deve essere sempre una priorità condivisa.

“Se da un lato il Ministero della Salute è pronto a intervenire concretamente per combattere le liste d’attesa, dall’altro registriamo notizie, come quella proveniente da Catanzaro, dove è stato sgominato un sistema corruttivo messo in piedi per accelerare, a pagamento, i tempi per interventi di ocu. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Sanità, Giuliano (UGL): “A Catanzaro ricatto indegno per accelerare interventi di oculistica. Serve uno sforzo comune per combattere liste d’attesa”

In questa notizia si parla di: catanzaro - accelerare - combattere - liste

Catanzaro, sottoscrivono più liste elettorali: in 46 rischiano il processo - Il Messaggero - La Procura della Repubblica di Catanzaro ha chiuso le indagini a carico di 46 persone accusate di violazione delle norme elettorali. Scrive ilmessaggero.it

Catanzaro: frammentato voto liste, Lega primo partito, 7,56% - Tra i partiti tradizionali, cala Forza Italia, che si è presentata col nome Catanzaro Azzurra, che ottiene il 5,87% contro il 10,13% delle precedenti elezioni quando in lista c'era nome e simbolo. Come scrive ansa.it