Norvegia in 47mila vincono alla lotteria ma è un errore tecnico | Avevo iniziato a comprare casa

Immaginate di ricevere una notifica che cambia la vostra vita in un istante: oltre 47 mila telefoni in Norvegia squillano contemporaneamente con la stessa incredibile notizia di una vincita milionaria. Ma dietro questa straordinaria fortuna si cela un errore tecnico, trasformando sogni in illusioni. Un episodio che ci ricorda quanto le speranze possano essere fragili e dipendano da dettagli che sfuggono anche alle tecnologie più avanzate.

Venerdì scorso in Norvegia poco più di 47mila telefoni hanno trillato più o meno allo stesso istante. Sullo schermo è comparsa una notifica di EuroJackpot: «Hai vinto», accompagnato da una cifra stratosferica. Un colpo di fortuna che presto, per molti di loro, si è trasformato in una scottante delusione perché era tutto frutto di un errore tecnico. L’errore di calcolo. Non è noto a quanto ammontassero le vincite annunciate ai giocatori, ma di certo qualcosa non ha funzionato. L’errore, secondo quanto ha dichiarato l’azienda Norsk Tipping che si cura di inviare le notifiche agli utenti di EuroJackpot, sarebbe stato «manuale»: «Norsk Tipping riceve gli importi dei premi dalla Germania in centesimi di euro e li converte poi in corone norvegesi», si legge in una nota ufficiale. 🔗 Leggi su Open.online

