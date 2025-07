Bologna droga da Spagna inviata in locker point | sgominata rete narcos

Sei pront? a scoprire come la lotta al traffico di droga si gioca anche tra le mura digitali? La recente operazione delle forze dell'ordine a Bologna ha smantellato una rete internazionale che inviava sostanze illecite dalla Spagna attraverso locker point strategici, usando GPS e sistemi di consegna nascosti. Un colpo duro ai traffici criminali, dimostrando che la sicurezza è una battaglia che si combatte anche con tecnologia e intelligenza.

Spedizioni tracciate con il GPS e pacchi consegnati in locker point diffusi in tutta la provincia di Bologna, soprattutto in stazioni di servizio e centri commerciali. Era questo il modus operandi di una rete di trafficanti che inviava droga dalla Spagna in Italia. I finanzieri della Compagnia di Molinella (Bologna) e del Nucleo Polizia Economico Finanziaria–Sezione Goa hanno eseguito una significativa operazione antidroga che ha portato al sequestro complessivo di oltre 55 chilogrammi di sostanza stupefacente, 5mila euro in contanti e all’arresto di un soggetto coinvolto in un articolato sistema di spedizioni postali provenienti dalla Spagna. 🔗 Leggi su Lapresse.it