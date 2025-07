Il lato nascosto di Bruce Springsteen

Il nuovo cofanetto del cantautore statunitense raccoglie sette album del passato finora mai pubblicati. Per i fan è una specie di sacro Graal. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Il lato nascosto di Bruce Springsteen

OPENING SPECIALE – BRUCE SPRINGSTEEN IL 26/06/2025| UN’INTERA SERATA DEDICATA AL BOSS| DALLE ORE 21 – EXITMUSIC STORE | VIA DELLA RESISTENZA 4 ,SALUZZO | Un’intera giornata dedicata al Boss.Per celebrare la sua musica, l Vai su Facebook

Bruce Springsteen al cinema: arriva «Springsteen: Liberami dal Nulla»; Night Spirit, cane eroe del ponte Morandi; Bruce Springsteen, c’è il primo assaggio del biopic ‘Deliver Me From Nowhere’.

Bruce Springsteen: "Perso negli anni '90? Stavo solo crescendo i miei figli" - Bruce Springsteen parla della raccolta Tracks II: The Lost Albums: i brani furono scritti in una fase molto particolare della carriera del musicista. Secondo serial.everyeye.it

Bruce Springsteen sta finalmente uscendo con il suo migliore album degli anni '90, rimasto nel cassetto per decenni - Bruce Springsteen ci regala un nuovo grande classico: The Streets of Philadelphia Sessions, parte del cofanetto di inediti Tracks II: The Lost Albums ... Si legge su gqitalia.it