L'avvocata di Alessia Pifferi a processo per averla aiutata a fingere un ritardo mentale | Interrogatemi

L'episodio scuote il mondo legale e mediatico: l'avvocata Alessia Pontenani si prepara a un interrogatorio cruciale per chiarire le accuse di falso e favoreggiamento nel controverso caso di Alessia Pifferi. La difesa si sfida tra accuse di manipolazione e tentativi di depistaggio, mentre l'intera vicenda mette in discussione etica e professionalitĂ . Un processo che potrebbe svelare dinamiche sconvolgenti e cambiare per sempre il volto della giustizia italiana.

Alessia Pontenani, avvocata di Alessia Pifferi, ha deciso di farsi interrogare per respingere le accuse mosse nei suoi confronti di falso e favoreggiamento su una presunta attivitĂ di "manipolazione". Secondo il pm De Tommasi, la donna avrebbe ordito un piano per aiutare Pifferi a fingere un ritardo mentale insieme a 4 psicologhe e il consulente psichiatrico della difesa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

