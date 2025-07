Aumento biglietti Atac a Roma da oggi prezzi più alti | come cambiano le tariffe per bus metro e tram

A partire da oggi, 1 luglio 2025, i cittadini romani si preparano a vivere un nuovo ritmo di viaggio con l’aumento dei prezzi dei biglietti Atac e Metrebus. Se da un lato il biglietto singolo rimane stabile a 1,5 euro, le tariffe di bus, metro e tram subiranno un incremento significativo, con nuovi costi più alti fino a 2,49 euro. Scopri come queste novità influiranno sui tuoi spostamenti quotidiani e pianifica al meglio il tuo tragitto in città.

Da oggi, lunedì 1 luglio 2025, aumenta il prezzo dei biglietti giornalieri, plurigiornalieri e settimanali del circuito Metrebus. Non cambierà, invece, il prezzo del biglietto di corsa singola Atac da 1,5 euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

