La progresso dell'esercito russo in Ucraina continua a suscitare preoccupazione e attenzione internazionale, con Mosca che accelera la sua avanzata per il terzo mese consecutivo. A giugno, sono stati conquistati 588 km² di territorio, segnando una crescita significativa rispetto ai mesi precedenti. Questi numeri riflettono un trend che potrebbe avere profonde implicazioni sul futuro della regione. Quali saranno le prossime mosse e come reagiranno le parti coinvolte?

L'esercito russo ha compiuto a giugno la sua più grande avanzata in territorio ucraino da novembre e ha accelerato la sua avanzata per il terzo mese consecutivo, secondo un'analisi dell'Afp sui dati forniti dall' Institute for the Study of War (ISW) con sede negli Stati Uniti. Le truppe di Mosca hanno conquistato 588 km² di territorio ucraino a giugno, dopo 507 km² a maggio, 379 km² ad aprile e 240 km² a marzo. Avevano rallentato durante l'inverno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Mosca accelera avanzata in Ucraina per il terzo mese

