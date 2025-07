Berrettini deluso dal momento | le dichiarazioni dopo Wimbledon spaventano

Matteo Berrettini si confronta con un momento di grande difficoltà, uscendo al primo turno di Wimbledon e lasciando trapelare preoccupanti parole sul suo stato di forma e sulla sua carriera. Dopo un lungo calvario tra infortuni e rinunce, il tennista romano si trova ora a dover affrontare una sfida ancora più difficile, che potrebbe segnare un nuovo capitolo della sua resilienza e determinazione. La…

Ancora un momento parecchio complicato per Matteo Berrettini: il romano esce al primo turno a Wimbledon e le sue parole spaventano. Niente da fare, purtroppo, per Matteo Berrettini che all’esordio a Wimbledon – dopo l’infortunio che lo ha costretto a ritirarsi a Roma e a rinunciare al Roland Garros – è stato eliminato da Majchrzak in cinque set. Il polacco si è infatti imposto in cinque set con il punteggio di 4-6, 6-2, 6-4, 5-7, 6-3. La delusione è stata appunto enorme per il tennista romano che ancora una volta a causa dei problemi fisici non è riuscito a dare il 100%. Le sue parole al termine del match sono state nette e hanno messo in guardia tutti gli appassionati di questo sport. 🔗 Leggi su Sportface.it