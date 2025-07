Ma che democrazia è quella in cui un primo ministro decide e lo ammette per conto terzi? quali? E per quali ragioni?

In un'epoca in cui la trasparenza dovrebbe essere la norma, ci troviamo di fronte a una democrazia in crisi, controllata da decisioni centralizzate e narrazioni distorte. Perché ancora tolleriamo questa farsa? Quali interessi si celano dietro le false spiegazioni di guadagno e carriera? È arrivato il momento di smascherare la verità dietro le parole di Conte e di riscoprire una politica autentica, libera da inganni e manipolazioni.

E perché i parassiti - virologi, politici, provocatori, giornalisti - ancora insistono con una Narrazione infame ma non più sostenibile? Cosa si nasconde dietro le facili spiegazioni del guadagno, della carriera? La grottesca, al limite dell'allucinante, intervista di Conte a la Verità spalan. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ma che democrazia è quella in cui un primo ministro decide (e lo ammette) per conto terzi? quali? E per quali ragioni?

