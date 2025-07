Amazon Prime Day 2025 | Ecovacs gioca d’anticipo con sconti fino al 44% sui robot per la pulizia domestica

Preparati a risparmiare in grande: Ecovacs anticipa l’Amazon Prime Day 2025, offrendo sconti fino al 44% sui robot per la pulizia domestica. Con oltre 27 anni di innovazione, l’azienda continua a rivoluzionare il modo di vivere la casa, portando la robotica di servizio a portata di mano di tutti. Non lasciarti sfuggire l’opportunità di scoprire il futuro dell’automazione domestica: l’occasione perfetta per rendere la tua casa più smart e pulita.

(Adnkronos) – Ecovacs, azienda pionieristica con oltre 27 anni di esperienza nel campo della robotica di servizio, si distingue per la sua costante innovazione e la missione di portare a una "Robotica per tutti", puntando a creare un ecosistema olistico tra esseri umani e automazione. In attesa del Prime Day di Amazon 2025, che inizia

