Giustizia lavoratori precari davanti alla cittadella di Salerno

Nonostante il sole cocente, i lavoratori precari della giustizia di Salerno hanno dimostrato coraggio e determinazione, dando vita a un presidio che ha acceso le coscienze sulla loro difficile condizione. Circa 300 impiegati degli uffici giudiziari si sono uniti davanti ai Palazzi di Giustizia, trasformando un semplice momento di protesta in un potente segnale di richiesta di tutela e stabilità . La loro voce oggi risuona forte: è ora di cambiare!

Tempo di lettura: 2 minuti Il caldo non ha fermato la protesta dei lavoratori precari della giustizia che hanno dato vita a un presidio altrettanto caldo. Circa 300 lavoratori e lavoratrici degli uffici per il Processo del Tribunale di Salerno, della Corte d'Appello di Salerno e del Tribunale di Nocera Inferiore si sono riuniti in presidio davanti ai Palazzi di Giustizia, dando vita a un'assemblea molto partecipata che si è trasformata in un corteo spontaneo lungo il viale del Tribunale di Salerno.  La giornata di mobilitazione è stata indetta da FP CGIL, UIL PA e USB a livello nazionale, per la stabilizzazione dei lavoratori Che attraverso la loro testimonianza hanno ribadito come questa vertenza non è solo a favore del mondo della giustizia, ma di tutti i cittadini che devono beneficiare di un funzionamento corretto e veloce della macchina.

