Petilia Policastro divieto di dimora ad un giovane per aver minacciato di morte una donna

Un giovane di Petilia Policastro si trova ora sotto il divieto di dimora nel suo stesso comune, una misura drastica che nasce da un grave episodio di minaccia di morte nei confronti di una donna. L’azione tempestiva delle forze dell’ordine, coordinata dal Tribunale di Crotone, sottolinea l’impegno a garantire sicurezza e rispetto nel territorio. La vicenda evidenzia quanto sia importante affrontare con fermezza comportamenti intimidatori e minacciosi, proteggendo le vittime e mantenendo l’ordine pubblico.

Divieto di dimora nel comune di Petilia Policastro, emesso dal Tribunale di Crotone ed eseguito dai carabinieri della locale Stazione, nei confronti di un giovane del luogo, già noto alle forze dell'ordine. Il provvedimento scaturisce dall'attività investigativa avviata in seguito a una denuncia-querela presentata il 28 aprile scorso da una cittadina, la quale aveva riferito di essere stata minacciata.

