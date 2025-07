Vincenzo Di Santo nuovo preparatore dei portieri del Terranuova Traiana

Vincenzo Di Santo, nuovo preparatore dei portieri del Terranuova Traiana, porta con sé una vasta esperienza e passione per il calcio. Nato a Roma nel 1968 e residente nel Valdarno dal 1997, è un punto di riferimento nel panorama locale, noto per la sua competenza e dedizione alla crescita dei giovani talenti. Con questa nomina, si apre un capitolo entusiasmante per la squadra, pronta a affrontare la stagione 2025–2026 con rinnovata energia e determinazione.

Arezzo, 01 luglio 2025 – Vincenzo Di Santo è il nuovo preparatore dei portieri del Terranuova Traiana. Entra quindi nello staff tecnico guidato da mister Marco Becattini, in vista della stagione sportiva 2025–2026. Classe 1968, originario di Roma e residente nel Valdarno dal 1997, Di Santo è una figura ben nota e apprezzata nel panorama calcistico del territorio valdarnese. Da anni punto di riferimento per la formazione dei portieri, ha costruito una carriera solida e costante, sia come calciatore che come tecnico. Durante il suo percorso da giocatore ha vestito, tra le altre, le maglie di Piandiscò, Bucine e Soci, conquistando da protagonista cinque titoli di campionato nel ruolo di portiere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Vincenzo Di Santo nuovo preparatore dei portieri del Terranuova Traiana

COMUNICATO UFFICIALE ? ASD Terranuova Traiana è lieta di annunciare l’ingresso di Vincenzo Di Santo nello staff tecnico guidato da mister Marco Becattini, nel ruolo di preparatore dei portieri #SerieD #CampionatodItalia #CalcioDilettanti Vai su X

Vincenzo Di Santo new goalkeeping coach for Terranuova Traiana; Vincenzo Di Santo è il nuovo preparatore dei portieri del Terranuova Traiana

