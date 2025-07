ROOTfest | la festa degli orti sociali il 5 luglio a San Giovanni Valdarno

Preparati a vivere una giornata all'insegna della natura e della condivisione! Sabato 5 luglio, gli orti sociali di Sant’Andrea a San Giovanni Valdarno si trasformeranno in un vivace palcoscenico per ROOTfest, la grande festa degli orti sociali toscani. Promosso dalla rete Root e OrtoXOrto, con il patrocinio del Comune, l’evento coinvolgerà community, agricoltura sostenibile e tanto divertimento. Non perdere questa occasione di scoprire e condividere il vero spirito delle nostre terre!

Arezzo, 1 luglio 2025 – Una giornata speciale all'insegna della condivisione, della natura e della comunità. Sabato 5 luglio, dalle 9 alle 19, gli orti sociali in località Sant'Andrea ospiteranno ROOTfest, la grande festa degli orti sociali della Toscana. L'evento, promosso dalla rete Root – Rete Organizzata Orti Toscani - insieme all'associazione OrtoXOrto e con il patrocinio del comune di San Giovanni Valdarno, vedrà la partecipazione di ortisti e associazioni provenienti da tutta la regione, per un'intera giornata di incontri, laboratori, stand, attività per tutte le età. Un'occasione per celebrare il lavoro quotidiano che coltiva relazioni, cibo e comunità, e per immaginare insieme il futuro degli orti sociali.

ROOTfest: la festa degli orti sociali il 5 luglio a San Giovanni Valdarno

