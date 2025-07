Possiamo già intravedere come sarà il James Bond di Denis Villeneuve

Possiamo intravedere come sarà il prossimo James Bond sotto la regia di Denis Villeneuve: un mix affascinante di stile distintivo, intensità emotiva e innovazione narrativa. Con l’esperienza di Villeneuve alle spalle e le recenti trasformazioni del franchise, le aspettative sono alle stelle. Ma cosa ci riserva davvero questo nuovo capitolo? Il regista aveva già condiviso la sua visione di Bond circa otto anni fa, ancor prima di essere...

Alcuni dei miei primi ricordi legati al cinema sono con James Bond. Guardavo i film di 007 con mio padre, a partire da Agente 007 – Licenza di uccidere con Sean Connery. Sono un fan accanito, per me Bond è sacro. Intendo rispettarne la tradizione e allo stes

