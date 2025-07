La Lombardia vieta di lavorare all’aperto nelle ore più calde | sintomi e rischi del collasso per temperature estreme

Con l’arrivo delle alte temperature estive, la Lombardia si protegge adottando misure sorprendenti: dal 2 luglio al 15 settembre 2025, il lavoro all’aperto sarà vietato nelle ore più calde per salvaguardare la salute dei lavoratori. Questa decisione, firmata da Attilio Fontana, mira a prevenire rischi come colpi di calore e collassi, dimostrando un impegno concreto per il benessere di chi opera sotto il sole. La protezione è una priorità che fa la differenza.

Milano – Da mercoledì 2 luglio e fino al 15 settembre 2025, in Lombardia sarà vietato lavorare all’aperto nelle ore più calde della giornata, dalle 12.30 alle 16.00. Questo divieto non riguarda tutti i giorni del periodo indicato, ma solo nelle zone dove c’è un rischio “alto” per i lavoratori nella mappa Worklimate che viene aggiornata quotidianamente. L’ordinanza firmata dal presidente Attilio Fontana riguarda i lavoratori delle aree edili, cave, aziende agricole e florovivaistiche. E rappresenta una risposta concreta ai rischi del caldo estremo che minacciano quotidianamente migliaia di lavoratori esposti al sole. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La Lombardia vieta di lavorare all’aperto nelle ore più calde: sintomi e rischi del collasso per temperature estreme

