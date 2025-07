Daniele Orsato avrà un nuovo ruolo nell'associazione arbitri | il prossimo passo è la Serie A

Daniele Orsato si prepara a fare il suo ingresso nella Serie A, assumendo un nuovo ruolo nell'associazione arbitri. Con questa mossa, si apre un capitolo emozionante per il calcio italiano, mentre anche il designatore Gianluca Rocchi cambia volto. Resta con noi per scoprire tutte le novità e i dettagli di questa passerella di cambiamenti nel mondo del calcio.

