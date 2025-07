Sanremo la Rai valuta altre città | perché il Festival non avrebbe lo stesso senso se cambiasse location

Sanremo, simbolo indiscusso della musica italiana, potrebbe presto cambiare volto: la Rai valuta altre città per il Festival, ma il cuore di questa iconica manifestazione batte ancora forte nella sua storica sede. Dal 2027, il festival potrebbe trasferirsi altrove, sollevando curiosità e discussioni tra fan e addetti ai lavori. Ma come reagirebbe il pubblico a una rivoluzione che rischia di modificare un’istituzione così radicata nel nostro panorama culturale?

A partire dal 2027 la Rai potrebbe organizzare il Festival della canzone italiana in un luogo diverso rispetto alla città che lo ha ospitato per 74 anni: ma come reagirebbe il pubblico?

