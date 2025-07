Meloni Italia conferma il primato nell' avanzamento del Pnrr

In un’Europa che si muove verso il futuro, l’Italia brilla come esempio di successo nel realizzare il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Con il pagamento della settima rata, il Paese conferma il suo primato, avendo già ricevuto oltre 140 miliardi di euro e raggiunto tutti gli obiettivi programmati. La premier Meloni sottolinea come questo risultato dimostri la solidità e l’efficienza del nostro impegno, consolidando la nostra posizione di leadership europea.

"Con il pagamento della settima rata l'Italia confermerà il primato europeo nell'avanzamento del Piano, con oltre 140 miliardi di euro ricevuti, corrispondenti al 72% della dotazione finanziaria complessiva e al 100% degli obiettivi programmati nelle prime sette rate, pari a 334 tra milestone e target, obiettivi tutti conseguiti nel pieno rispetto del cronoprogramma stabilito dalla Commissione ". Lo dichiara la premier Giorgia Meloni in una nota di Palazzo Chigi dopo la valutazione positiva della Commissione europea per il pagamento della settima rata del Pnrr pari a 18,3 miliardi di euro. "Si tratta - aggiunge Meloni - di un primato anche qualitativo, abbiamo dimostrato di essere capaci di utilizzare in modo virtuoso gli strumenti che l'Europa ci ha fornito e siamo diventati un modello per gli altri Stati membri". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Meloni, Italia conferma il primato nell'avanzamento del Pnrr

