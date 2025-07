Traffico Roma del 01-07-2025 ore 11 | 30

Se stai pianificando di spostarti a Roma il 1° luglio 2025 alle ore 11:30, è fondamentale conoscere le condizioni del traffico. La città si sta già muovendo con alcune criticità, tra code e chiusure temporanee, soprattutto lungo il Raccordo Anulare e in centro. Rimani aggiornato per evitare disagi e goderti al meglio il tuo viaggio tra musica, appuntamenti e vita cittadina.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sul Raccordo Anulare code tra gli svincoli Casilina e Appia in carreggiata interna si sta situazione sempre in carreggiata interna tra Salaria e cassa in carreggiata esterna code tra Casilina e Tiburtina la lentamente in direzione 100 sulla Cassia Flaminia e la Salaria dalla altezza del raccordo in centro chiusa al traffico via dei Cerchi in vista del concerto di questa sera al Circo Massimo divieti di sosta sono già in vigore in tutta l'aria dalle 16 chiusure al traffico in via del Circo Massimo via della Greca e via dell'Ara massima di Ercole