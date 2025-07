La moglie di Calhanoglu risponde velenosa a Lautaro parlando di persone che non sono leali

In un clima di tensione sempre più acceso, Sinem Calhanoglu si schiera con fermezza al fianco del marito, Hakan, rispondendo con parole velenose a Lautaro Martinez e mettendo in discussione la lealtà di alcune persone. La discordia dietro le quinte dell'Inter si fa sempre più palpabile, minacciando di compromettere l’unità della squadra. Scopriamo come questa vicenda sta scuotendo l’ambiente calcistico italiano.

Sinem Calhanoglu, moglie di Hakan e madre dei suoi due bimbi, si è scagliata via social a difesa del centrocampista dell'Inter finito nel polverone delle polemiche dopo la sua richiesta di lasciare il club e le parole congiunte di Lautaro e Marotta: "Certe persone restano leali sono ai loro bisogni". La frattura all'interno dello spogliatoio appare oramai insanabile. 🔗 Leggi su Fanpage.it

