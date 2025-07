Inzaghi vola con l’Al Hilal l’Inter crolla | la beffarda rivincita del tecnico al Mondiale per Club

In un clima di attesa e tensione, l'Inter si prepara ad affrontare una notte che potrebbe segnare un punto di svolta. La sconfitta contro il Fluminense nel Mondiale per Club ha aperto le porte a riflessioni profonde su una squadra in fase di ricostruzione, mentre Inzaghi vola con l’Al Hilal, portando avanti la sua rivincita personale. È sul campo che si scrivono le vere storie, e questa è solo l’inizio di un nuovo capitolo.

Una rivincita, nello sport, può anche avere le fattezze di una strana notte calcistica a cavallo tra giugno e luglio. Nessuna frase a effetto, nessuna rivendicazione pubblica. Solo il campo, che racconta tutto. L’eliminazione dell’ Inter dal Mondiale per Club per mano del Fluminense è già una notizia. Nella tarda serata partono i processi a una rosa vecchia, agli innesti acerbi e al nuovo allenatore, Cristian Chivu, ancora incapace e impossibilitato ad apportare dei reali cambiamenti. Ma nella notte italiana arriva la seconda sorpresa, quella che cambia le sembianze dell’analisi: l’ Al Hilal guidato proprio da Simone Inzaghi batte 4 a 3 dopo i tempi supplementari il Manchester City di Guardiola, conquistando uno storico quarto di finale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Inzaghi vola con l’Al Hilal, l’Inter crolla: la beffarda “rivincita” del tecnico al Mondiale per Club

In questa notizia si parla di: rivincita - inzaghi - vola - hilal

Manchester City Al Hilal 3-4 d.t.s, Inzaghi si prende la sua rivincita su Guardiola e vola ai quarti! Avrebbe beccato l’Inter se i nerazzurri avessero vinto col Fluminense - In una sfida mozzafiato al Mondiale per Club, l'Al Hilal di Inzaghi sorprende il Manchester City di Guardiola, vincendo 4-3 ai supplementari e conquistando i quarti di finale.

La rivincita di Inzaghi contro Pep #MondialeperClub: siamo out. E proprio ieri (stamattina) l'Al Hilal ha buttato fuori il Manchester City (sia pure con tanta fortuna). Un ennesimo colpaccio di Simone. #ForzaInter #FCInter #Inter https://gazzetta.it/calcio/coppa-mo Vai su X

Il vertice per provare a convincere l’allenatore a rifiutare l’offerta dell’Al-Hilal è fallito Vai su Facebook

Inzaghi vola con l’Al Hilal, l’Inter crolla: la beffarda “rivincita” del tecnico al Mondiale…; Che colpo di Inzaghi! L'Al Hilal stende il City 4-3 ai supplementari e vola ai quarti; Incredibile al Mondiale per Club, l'Al Hilal di Inzaghi elimina il Manchester City.

Inzaghi vola con l’Al Hilal, l’Inter crolla: la beffarda “rivincita” del tecnico al Mondiale per Club - Ad oggi, esiste una verità: il suo Al Hilal ha firmato l'impresa battendo il City di Guardiola, mentre i nerazzurri hanno solo amplificato gli stessi difetti che già stavano mostrando con il loro ex c ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

Che colpo di Inzaghi! L'Al Hilal stende il City 4-3 ai supplementari e vola ai quarti - Ora la squadra di Riad affronterà il Fluminense che ha fatto fuori l'Inter ... Segnala gazzetta.it