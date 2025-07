Decreto Flussi 2026 quando ci saranno i click day per i lavoratori migranti | calendario e posti disponibili

Se sei un migrante in cerca di opportunità in Italia, resta aggiornato sulle date cruciali del click day per il decreto Flussi 2026. Con quasi 500mila ingressi programmati nei prossimi tre anni, conoscere il calendario e i posti disponibili è fondamentale per pianificare la tua domanda e realizzare il sogno italiano. Ecco tutto quello che devi sapere per non perdere nessuna occasione. Continua a leggere.

Con il decreto Flussi, il governo Meloni ha dato il via libera a poco meno di 500mila ingressi in Italia di lavoratori e lavoratrici nei prossimi tre anni. Resta il sistema del click day: ecco il calendario delle date in cui si potrà fare domanda per stagionali, dipendenti, badanti, colf e non solo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Decreto Flussi 2025: 22mila nuove quote assegnate. Precompilazione domande dal 1°luglio - Il Decreto Flussi 2025 porta con sé un'importante novità: 22.000 nuove quote per lavoratori stranieri! Dal 1° luglio sarà possibile precompilare le domande, rendendo l'accesso al mercato del lavoro italiano più semplice e veloce.

