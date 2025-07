Scuola Marescialli la rimozione del generale e le parole del comandante dell' Arma

La recente rimozione del generale dalla scuola marescialli ha scatenato un acceso dibattito, con il comandante dell’arma che sottolinea l’importanza della disciplina come pilastro di ogni organizzazione complessa. Per lui, la disciplina non è solo rispetto delle regole, ma un impegno condiviso verso un ideale superiore che ispira e guida ogni carabiniere, anche oltre l’orizzonte delle aspettative. Un messaggio forte che invita a riflettere sul ruolo dei valori e dell’etica nella formazione delle nuove leve.

Firenze, 1 luglio 2025 – “Nella nostra carriera ci siamo confrontati con molte definizioni alcune auliche e altre didascaliche. Per me, sostanzialmente, la disciplina è il collante di una organizzazione complessa, specialmente se gerarchicamente strutturata”. E ancora: “Essa non è mera osservanza di regole, ma è consapevole condivisione di un ideale superiore, che guida il comportamento di ogni carabiniere anche oltre l’orizzonte della convenienza personale”. Parole pronunciate dal Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, il generale Salvatore Luongo proprio lunedì a Padova durante la cerimonia di avvicendamento al vertice del comando interregionale Vittorio Veneto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Scuola Marescialli, la rimozione del generale e le parole del comandante dell'Arma

