Billing | Ricorderò per sempre i tifosi che urlano il mio nome Continuerò a seguire e sostenere il Napoli

Philip Billing è uno dei tre giocatori in prestito (insieme a Okafor e Scuffet) che hanno lasciato Napoli dopo la conclusione della stagione. Il club ha deciso infatti di non riscattare il centrocampista, che ora è tornato al Bournemouth. Billing saluta Napoli: «Ricorderò per sempre i tifosi che urlano il mio nome». Billing ha però ringraziato l'opportunità che gli è stata data e i tifosi per come è stato accolto in città in un post su Instagram: Cari napoletani, sono molto orgoglioso di aver rappresentato questo bellissimo club. I ricordi che abbiamo costruito, voi tifosi che avete urlato il mio nome e noi che vinciamo lo scudetto nel modo in cui lo abbiamo fatto, è qualcosa che ricorderò per sempre.