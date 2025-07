La protagonista del libro che state leggendo vi ha colpito al cuore? Candidatela per il nostro premio Eroine d' oggi !

Hai incontrato una protagonista che ti ha conquistato il cuore mentre leggevi? Se sì, allora hai già la perfetta candidata per il nostro Premio Eroine d’oggi di iO Donna. Queste donne straordinarie, nate tra le pagine di un romanzo, continuano a vivere nei nostri pensieri anche dopo aver chiuso il libro. Vuoi scoprire quali sono le eroine letterarie del 2024? Continua a leggere e preparati a eleggere la tua eroina preferita!

C i sono personaggi che si fanno strada nei nostri cuori mentre li leggiamo e che ci accompagnano anche dopo la fine di un libro. Quando il personaggio è una donna diventa la perfetta candidata per il premio letterario “Eroine d’oggi” di iO Donna. Libri da leggere: cinque eroine letterarie del 2024 X Leggi anche › Premio letterario iO Donna, le “Eroine d’oggi” del 2024 sono. Regolamento del Premio Letterario Eroine d’oggi. Possono partecipare i romanzi italiani, di autrici o autori, pubblicati nel periodo che va da novembre 2024 a ottobre 2025. Non si accettano libri autopubblicati. Tra le segnalazioni pervenute dai lettori e dalla redazione, si estrae una rosa di 5 finalisti. 🔗 Leggi su Iodonna.it