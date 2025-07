Roma grande successo per Giubileo delle Pro Loco e infiorata

Roma si è trasformata in un caleidoscopio di colori e emozioni con il grande successo del Giubileo delle Pro Loco e dell'Infiorata, eventi che hanno coinvolto oltre 4 mila soci pellegrini e 800 volontari infioratori. Piazza San Pietro e Via della Conciliazione hanno brillato di straordinaria bellezza, celebrando l’unità e la passione per la cultura popolare. Un weekend indimenticabile che ha rafforzato il legame tra comunità e tradizione, lasciando un segno indelebile nel cuore di tutti.

Sono stati oltre 4 mila i soci pellegrini che hanno partecipato al Giubileo delle Pro Loco e alla grande Infiorata delle Pro Loco d'Italia. Due eventi che hanno trasformato Piazza San Pietro e Via della Conciliazione in uno scenario di straordinaria bellezza. A loro si sono aggiunti circa 800 volontari infioratori.

