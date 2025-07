Calciomercato Juve LIVE | nuovi contatti con l’entourage di Osimhen Wesley più vicino

Il calciomercato della Juventus è in pieno fermento, con nuovi contatti e trattative che si intensificano ogni giorno. La dirigenza bianconera non perde tempo: incontri con entourage di talenti come Osimhen e Wesley sono già in corso, mentre il mercato invernale si avvicina. Segui con noi tutte le ultime indiscrezioni, aggiornamenti e affari conclusi, perché i prossimi acquisti potrebbero fare la differenza per la squadra. Il futuro della Juve si costruisce ora, e tutto può ancora succedere.

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore dell’area Football Cristiano Giuntoli e il tecnico della prima squadra Thiago Motta. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale. Indice dei contenuti. Ultimissime calciomercato Juve: MARTEDÌ 1 LUGLIO 2025. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve LIVE: nuovi contatti con l’entourage di Osimhen, Wesley più vicino

