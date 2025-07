Maltempo in Francia interrotta la linea ferroviaria Parigi-Milano a causa di colate di fango sui binari

Il maltempo in Francia ha interrotto temporaneamente la linea ferroviaria tra Parigi e Milano, a causa di colate di fango sui binari nella valle della Maurienne. La compagnia Sncf ha annunciato che il traffico resterĂ sospeso almeno per alcuni giorni, creando disagi e ritardi. Questa situazione evidenzia come le condizioni meteorologiche estreme possano influenzare i collegamenti europei, portando a un impatto significativo sulla mobilitĂ internazionale.

Dopo i violenti temporali che hanno colpito la valle della Maurienne, nelle Alpi francesi, la compagnia ferroviaria francese Sncf ha annunciato la sospensione “almeno per qualche giorno ” del traffico ferroviario tra Parigi e Milano. “La circolazione dei treni – si legge nell’avviso sul sito di Sncf – è interrotta tra Modane e Saint-Jean-de-Maurienne per diversi giorni a causa di colate di fango sui binari. Il collegamento TGV con l’Italia è quindi sospeso. Si consiglia di consultare i propri canali informativi abituali per seguire l’evoluzione della situazione”. La linea ad alta velocitĂ era stata ripristinata a fine marzo dopo che era stata interrotta nell’agosto del 2023 a causa di una frana proprio nella valle della Maurienne. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Maltempo in Francia, interrotta la linea ferroviaria Parigi-Milano a causa di “colate di fango sui binari”

