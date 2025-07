Sean ‘Diddy’ Combs attesa per la sentenza | accuse di traffico sessuale e abusi

La prima giornata di deliberazioni nel processo federale a Sean “Diddy” Combs si è conclusa senza un verdetto, lasciando in sospeso le sorti del celebre magnate dell’hip-hop accusato di traffico sessuale e associazione a delinquere. Dopo cinque ore e mezza di discussione, i dodici giurati torneranno in camera di consiglio martedì mattina. Se riconosciuto colpevole delle accuse più gravi, Combs rischia...

Si è conclusa senza un verdetto la prima giornata di camera di consiglio per la giuria del processo federale a Sean ‘Diddy’ Combs, il magnate dell’hip-hop accusato di traffico sessuale e associazione a delinquere. I dodici giurati, otto uomini e quattro donne, si sono riuniti per cinque ore e mezza. La camera di consiglio riprenderà martedì mattina alle 9 (le 15 in Italia). Se riconosciuto colpevole delle accuse più gravi, Combs rischia l’ergastolo. Le accuse per ‘Diddy’ Combs. I pubblici ministeri sostengono che Combs, per due decenni, abbia usato la sua fama, la sua fortuna e una rete di dipendenti e collaboratori per costringere due diverse fidanzate a partecipare ripetutamente ad atti sessuali con lavoratori del sesso maschi, per giorni interi, mentre lui osservava e talvolta filmava gli eventi alimentati dalla droga (chiamati ‘freak off party’). 🔗 Leggi su Lapresse.it