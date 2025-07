Processo Ciro Grillo la procura chiede nove anni per i quattro imputati

Sono accusati di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una studentessa italo-norvegese e di una sua amica. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Processo Ciro Grillo, la procura chiede nove anni per i quattro imputati

Processo per stupro di gruppo: oggi le richieste di condanna e Ciro Grillo forse parlerà - In un contesto giudiziario che ha catturato l’attenzione dell’opinione pubblica, il processo per stupro di gruppo si svolge oggi a Tempio Pausania, tra richieste di condanna e possibili dichiarazioni spontanee di Ciro Grillo.

