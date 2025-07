Perché l'investigatore Ezio Denti è stato ascoltato in Questura per l'omicidio di Pierina Paganelli

L'investigatore Ezio Denti, coinvolto nelle indagini sull'omicidio di Pierina Paganelli, è stato ascoltato in Questura dopo aver presentato un esposto in Procura. Durante l'interrogatorio, ha rivelato dettagli cruciali riguardo a Louis Dassilva e alle prime fasi dell'inchiesta. Questi elementi potrebbero essere fondamentali per svelare la verità dietro questo misterioso delitto. Continua a leggere per scoprire cosa emerge dall'indagine.

L'investigatore Ezio Denti è stato ascoltato in Questura dopo aver presentato un esposto in Procura sull'omicidio di Pierina Paganelli. L'investigatore avrebbe parlato di alcuni elementi acquisiti su Louis Dassilva nei primi tempi dopo il delitto, quando l'uomo lo assunse insieme alla moglie Valeria Bartolucci, la nuora della vittima, Manuela Bianchi e suo fratello Loris.

Il super investigatore Denti presenta un esposto in procura; Sharon Verzeni, il consulente di Bossetti: «Il colpevole è da cercare in famiglia. È stato un delitto di impet; Giacomo Bozzoli, ergastolano in fuga. Ezio Denti: “Un piano artigianale non può durare a lungo”.

Omicidio Pierina Paganelli, Ezio Denti ai pm/ "Louis Dassilva? Movente di Loris Bianchi più forte. Mi disse…" - Per Denti è da escludere il movente passionale, che ritiene inconsistente, e quindi il coinvolgimento di Dassilva, perché non aveva motivo di uccidere Pierina Paganelli, visto che non aveva intenzione ...

"Non è stato Dassilva": la teoria un investigatore privato sull'omicidio di Pierina Paganelli - Omicidio Pierina Paganelli: spunta la "teoria" di un investigatore privato sull'innocenza di Louis Dassilva e i dubbi su Manuela Bianchi.