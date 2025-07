Frana in Cadore colata di 100 metri invade la statale 51 Accesso bloccato per Cortina | come raggiungerla – I video

Una potente frana di oltre 100 metri invade la statale 51 in Cadore, bloccando il traffico e creando disagi per l'accesso a Cortina d'Ampezzo. Fortunatamente, nessuno è rimasto coinvolto. La strada, al momento chiusa, rappresenta un ostacolo significativo per i viaggiatori, ma le autorità stanno intervenendo per ripristinare la sicurezza. Scopri come raggiungere la zona e segui i video più recenti dell'intervento.

Una colata detritica lunga almeno 100 metri, e alta almeno 4, ha invaso la statale 51 di Alemagna a San Vito di Cadore, in localitĂ Dogana Vecchia nel Bellunese, bloccando completamente la strada. Al momento non risultano coinvolti veicoli nĂ© persone, ma la frana avrebbe reso molto difficoltoso l’accesso a Cortina d’Ampezzo dalla zona pianeggiante. La statale è stata al momento chiusa temporaneamente in entrambe le direzioni mentre sono iniziate le operazioni per liberare la zona dei detriti. Alcuni video, ripresi stamattina, avevano immortalato la colata ancora in movimento mentre trasportava come un fiume ingenti quantitativi di materiale. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: frana - cadore - colata - metri

Frana la montagna tra San Vito di Cadore e Cortina: il crollo sulla Croda Marcora visto dalla Statale 51 - Un’imponente frana sulla Croda Marcora ha scosso la tranquillità tra San Vito di Cadore e Cortina, visibile dalla suggestiva Statale 51.

Nella tarda serata di domenica 15 giugno, una violenta precipitazione ha provocato una frana nel territorio di Borca di Cadore, colpendo duramente la frazione di Cancia. La colata detritica ha travolto strade e abitazioni: in alcune case il fango ha raggiunto i te Vai su Facebook

Frana a San Vito, colata di 100 metri raggiunge per la prima volta l'Alemagna: strada chiusa. Cortina isolata; Frana in Cadore, colata di 100 metri invade la statale 51. Accesso bloccato per Cortina: come raggiungerla - I video; San Vito di Cadore, nuova colata di fango e sassi dalla Croda Marcora: chiusa la statale 51.

Frana a San Vito, colata alta 4 metri sull'Alemagna: strada chiusa VIDEO - Nuova frana nella notte di lunedì 30 giugno: è accaduto a San Vito dove la colata ha ostruito l'Alemagna. Da ilgazzettino.it

Frana a San Vito, colata di 100 metri raggiunge per la prima volta l'Alemagna: strada chiusa. Cortina isolata - Nuova frana nella notte di lunedì 30 giugno: è accaduto a San Vito dove la colata ha ostruito l'Alemagna. Lo riporta ilgazzettino.it