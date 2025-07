Intesa prima in Ue per relazioni con analisti e investitori

Intesa Sanpaolo si distingue ancora una volta nel panorama finanziario europeo, ricevendo il prestigioso riconoscimento come migliore istituzione finanziaria europea per le relazioni con analisti e investitori, assegnato dalla rinomata rivista Ir Impact. Questo premio, celebrato da oltre 35 anni, testimonia l'impegno della banca nel mantenere trasparenza e eccellenza nelle comunicazioni con il mercato. Un riconoscimento che rafforza la posizione di leader nel settore e sottolinea la fiducia degli investitori.

Dopo i riconoscimenti assegnati da Extel a Carlo Messina e a Intesa Sanpaolo, la banca è stata riconosciuta migliore istituzione finanziaria europea per le relazioni con gli analisti finanziari e gli investitori dalla rivista specializzata Ir Impact. Il premio, conferito annualmente da oltre 35 anni, è stato assegnato a Intesa Sanpaolo nei giorni scorsi a Londra in occasione degli Ir Impact Awards 2025 sulla base delle valutazioni espresse da diverse centinaia di analisti finanziari, investitori e portfolio manager. Il team di investor relations di Intesa Sanpaolo, guidato da Marco Delfrate ed Andrea Tamagnini, fa parte dell'area del chief financial officer Luca Bocca. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Intesa prima in Ue per relazioni con analisti e investitori

