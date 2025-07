Cina | incassi da 29 mld yuan al box office in prima meta’ del 2025

Il mercato cinematografico cinese continua a sorprendere, registrando un’impressionante crescita nella prima metà del 2025. Con oltre 29,23 miliardi di yuan (circa 4,09 miliardi di dollari) incassati, segnala un aumento del 22,91% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Questa dinamica positiva sottolinea l'importanza crescente del settore nel panorama globale. Per scoprire tutti i dettagli, si invita a visitare il video al seguente indirizzo: ...

Il mercato cinematografico cinese ha mantenuto una forte crescita nella prima meta' del 2025, con un incasso totale al box office che ha superato i 29,23 miliardi di yuan (circa 4,09 miliardi di dollari), con un aumento del 22,91% su base annua, secondo i dati pubblicati oggi dall'Amministrazione nazionale cinematografica.

