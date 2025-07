Nuovo decreto flussi per il triennio 2026-2028 | cosa prevede

Il nuovo decreto flussi 2026-2028 apre le porte a 500 mila lavoratori stranieri, una misura strategica per sostenere l'economia italiana. Tra stagionali, non stagionali, colf e badanti, questa iniziativa mira a colmare le lacune di manodopera e rafforzare il sistema produttivo del Paese. Gli ingressi previsti nel triennio rappresentano un passo importante verso un mercato del lavoro più aperto e competitivo.

Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo decreto flussi per il triennio 2026-2028: previsto complessivamente l’ingresso in Italia di 500 mila lavoratori stranieri, tra stagionali, non stagionali, colf e badanti. L’obiettivo del provvedimento, informa il cdm, «è di consentire l’ingresso in Italia di manodopera indispensabile al sistema economico e produttivo nazionale e altrimenti non reperibile». Gli ingressi previsti nel triennio 2026-2028. Giorgia Meloni (Imagoeconomica). Nell’arco del triennio 2026-2028 gli extracomunitari autorizzati a entrare in Italia saranno 497.550, in tre ‘tranche’ praticamente equivalenti: 164. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Nuovo decreto flussi per il triennio 2026-2028: cosa prevede

In questa notizia si parla di: triennio - decreto - flussi - cosa

Decreto flussi, il governo approva i nuovi ingressi: 500.000 migranti regolari nel prossimo triennio - Il governo ha appena dato il via libera a un nuovo decreto flussi, aprendo le porte a 500.000 migranti regolari nel prossimo triennio.

Immigrazione: Ok del Cdm al nuovo decreto flussi, 500mila ingressi nel prossimo triennio Vai su X

Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo decreto flussi per il triennio 2026-2028. Il provvedimento stabilisce l’ingresso regolare di 500mila lavoratori stranieri, tra stagionali, non stagionali, colf e badanti. Previsti incentivi per i Paesi di origine che collabora Vai su Facebook

Nuovo decreto flussi, 500mila ingressi in 3 anni: via libera dal Cdm. Le novità ; Decreto flussi, via libera ai nuovi ingressi: 500 mila migranti regolari nel prossimo triennio; Decreto flussi, il governo approva i nuovi ingressi: 500.000 migranti regolari nel prossimo triennio.

Decreto flussi, 500mila ingressi in 3 anni: previsto il 10% di lavoratori stranieri in più rispetto al triennio precedente - Da colf e badanti a braccianti agricoli e operai, dai camerieri e gli infermieri agli addetti alla logistica, passando per i tecnici specializzati per la meccanica e le telecomunicazioni. Come scrive ilgazzettino.it

Decreto flussi: nuovi ingressi, stessi problemi - A stabilirlo, con la seconda programmazione triennale, la bozza di dpcm sui flussi approvato ieri dal ... Segnala informazione.it