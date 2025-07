Mercato Inter Calhanoglu ai titoli di coda? Rovella il preferito e la clausola della Lazio non spaventa! Pronto il contratto

Il futuro di Hakan Calhanoglu con l'Inter si fa sempre più incerto, mentre Rovella emerge come il favorito per il centrocampo. La clausola della Lazio non spaventa e il contratto è pronto: il mercato nerazzurro è in tumulto, e l'attenzione si sposta sui nuovi possibili scenari. Con le trattative in pieno fermento, ci chiediamo quale strada prenderà il club di Milano nei prossimi giorni.

per il centrocampista. Il futuro di Hakan Calhanoglu sembra sempre più lontano dal mercato Inter. Secondo quanto riportato da La Repubblica, il rapporto tra il centrocampista turco e il club nerazzurro si avvia verso una conclusione naturale. Il Galatasaray, principale pretendente al numero 20, sarebbe pronto a spingersi fino ai 35 milioni di euro richiesti dalla dirigenza milanese per liberare il regista. Nel caso in cui l’offerta si concretizzasse, l’Inter avrebbe già pronto il piano per sostituire Calhanoglu. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mercato Inter, Calhanoglu ai titoli di coda? Rovella il preferito e la clausola della Lazio non spaventa! Pronto il contratto

