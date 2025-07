Calciomercato Milan tutto fatto per il nuovo acquisto | c’è la data delle visite mediche

Il calciomercato del Milan si infiamma: dopo aver finalizzato alcune cessioni, i rossoneri sono pronti a sorprendere con nuovi acquisti. La data delle visite mediche di c8217232 è stata ormai fissata, segnando un passo importante verso il suo approdo in rosa. Con l’obiettivo di rafforzare la squadra di Allegri, il Diavolo accelera e si prepara a ufficializzare un colpo che potrebbe fare la differenza. Restate sintonizzati, perché il mercato rossonero sta entrando nel vivo.

Rinforzo in arrivo per il Milan che ha chiuso per il suo nuovo acquisto. Spunta la data delle visite mediche e della firma sul contratto. Il Milan sta iniziando ad accelerare sul fronte mercato in entrata ed è pronto a portare in rossonero una serie di innesti che andranno a rafforzare l’organico a disposizione di Max Allegri. Dopo aver definito alcune cessioni, ora il Diavolo fa sul serio per quanto riguarda gli acquisti. In queste ultime ore è arrivata la tanto attesa fumata bianca per quello che sarà solo uno dei tanti colpi che metterà a segno Igli Tare. Il Milan ha trovato un accordo sia con il club che con il giocatore. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Calciomercato Milan, tutto fatto per il nuovo acquisto: c’è la data delle visite mediche

In questa notizia si parla di: milan - acquisto - data - visite

Calciomercato Milan, Cherki l’acquisto ideale? Ecco cosa dicono davvero i numeri - Rayan Cherki, giovane talento del Lione, potrebbe essere l'acquisto ideale per il Milan nel prossimo calciomercato.

È fatta. Samuele Ricci è il primo nuovo acquisto del Milan di Max Allegri, che sta pensando di rifondare il centrocampo per tornare subito competitivi per il vertice. Vai su Facebook

AC Milan-Bologna: in vendita i biglietti per la Finale di Coppa Italia 2024/2025 all'Olimpico di Roma; Roma-Milan: parte la vendita per l'ultima gara in casa della stagione; Okafor al Napoli tra lo stupore generale: perché non ha superato le visite mediche al Lipsia.

Milan, nuovo colpo di Tare: prenotate le visite mediche - Igli Tare ha messo le mani su un rinforzo di buon livello per migliorare il Milan di Massimiliano Allegri. Riporta milanlive.it

Samuele Ricci è in arrivo al Milan: fissate le visite mediche - Il Milan vicino a un’importante operazione di mercato con Samuele Ricci, mentre Torino prepara le mosse per il futuro della squadra. Secondo msn.com